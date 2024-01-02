Истребители Израиля бомбят «Хезболлу»

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли ответные удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористическим объектам «Хезболлы» в Ливане», - говорится в сообщении.

В пресс-службе армии Израиля добавили, что «в последние часы было зафиксировано несколько запусков [снарядов] из Ливана в сторону Израиля»: «В ответ артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по местам, откуда велся огонь», - продолжили военные.

Кроме того, «некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удар по террористическому отряду в Ливане», сообщили также в армейском ведомстве.