Путин и Эрдоган соболезнуют Ирану

Как сообщается на сайте Кремля, глава российского государства направил послание верховному руководителю ИРИ Али Хаменеи и президенту Ибрагиму Раиси, выразив «глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в городе Керман». «Убийство мирных людей, посещавших кладбище, потрясает своей жестокостью и цинизмом», - подчеркнул Путин.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с многочисленными жертвами в результате взрывов в Кермане.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами и пострадавшими в результате взрывов в Кермане, передает Anadolu.

Президент Турции поделился соответствующей публикацией в соцсетях. «Мы глубоко опечалены отвратительными террористическими актами, совершенными в иранской провинции Керман. Желаю милости Всевышнего погибшим в результате терактов, и скорейшего выздоровления раненым. Выражаю соболезнования дружественному и братскому народу Ирана», - говорится в обращении.

По последним данным, число погибших в результате двух взрывов возле могилы Касема Сулеймани в Иране превысило 100.