В Латвии арестован гражданин РФ по подозрению в шпионаже в пользу российских спецслужб, сообщили агентству ЛЕТА в Службе госбезопасности (СГБ) республики.

В СГБ уточнили, что россиянин был задержан 20 декабря 2023 года. Он подозревается в сборе и передаче спецслужбам РФ информации об объектах критически важной инфраструктуры и военных объектах в Латвии, оказании иной поддержки.

В СГБ отметили, что в ходе обысков на пяти объектах в Риге и ее окрестностях изъяты документы и носители информации. Личность подозреваемого не раскрывается.