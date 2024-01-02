Масштабный обмен пленными Украины и России. Посредник – Эмираты

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщает, что 230 украинских пленных «уже дома». По его словам, они находились в плену длительное время, среди них есть защитники Мариуполя, «Азовстали», острова Змеиный.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это солдаты, сержанты, офицеры – военные ВСУ, Национальной гвардии, ВМС, пограничники. Часть их защищала Мариуполь и «Азовсталь».

Украина вернула из российского плена более 200 украинских военных и гражданских лиц.

В то же время в официальном аккаунте Министерства обороны России появился пост, в котором сказано, что «в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих».

В сообщении российского министерства говорится, что «возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов».

Также сказано, что пленные будут доставлены на родину самолетами — откуда именно, не уточняется.