В Баку соболезнуют Ирану

МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану в связи с многочисленными жертвами в результате двух взрывов в провинции Керман.

«Выражаем искренние соболезнования семьям жертв теракта в иранской провинции Керман и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Как страна, пострадавшая от терроризма, Азербайджан осуждает все его формы и проявления», - говорится в публикации азербайджанского внешнеполитического ведомства в соцсети X.

Сегодня в провинции Керман на юго-востоке Ирана во время шествия в связи с годовщиной гибели иранского генерала Касема Сулеймани прогремели два взрыва. В результате взрывов не менее 103 человек погибли.

Касем Сулеймани был убит в результате авиаудара ВВС США в 2020 году в Ираке.