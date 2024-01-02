Убийство замглавы ХАМАС: Иран грозит США последствиями

IRNA передает, что, по словам иранского министра, США «нарушили региональный баланс, и последствия этого обрушатся на них».

Аштиани отметил, что подобные «стратегические ошибки взбудоражат регион» и приведут к эффекту обратному ожидаемому: «Такие шаги против сил сопротивления только укрепят региональную солидарность против американской политики».

Министр иностранных дел ИРИ Хоссейн Амир Абдоллахиан сообщил, что «трусливые террористические операции доказывают, что Израиль не достиг ни одной из своих целей» в секторе Газа, несмотря на «прямую поддержку, оказываемую США этому образованию».

Президент Ирана Ибрагим Раиси, в свою очередь, назвал убийство аль-Арури «позорным провалом сионистов в борьбе с палестинцами».

Заместитель председателя политбюро ХАМАС Салех аль-Арури был убит ракетным ударом с воздуха в Бейруте 2 января. Вместе с аль-Арури погибли еще несколько высокопоставленных представителей группировки.