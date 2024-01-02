Медведев сорвался из-за заявления Франции

На вопрос о применении Украиной кассетных боеприпасов при ударе в МИД Франции отвечать не стали.

«Украина осуществляет легитимную оборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН»,— сообщили в министерстве.

Пресс-служба французского МИД назвала удары ВСУ по Белгороду легитимным способом самообороны. Об этом во внешнеполитическом ведомстве рассказали ТАСС.

Это заявление вызвало резкую реакцию зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Он в жесткой форме, используя ненормативную лексику, раскритиковал слова МИД Франции.

«Мы никогда не любили французов. Типа лягушатники, воевали с нами. И вообще эти… п-ры (не пионеры типа). И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса – это «право на самооборону». Мразь. Выб...ки. Уроды, — написал Медведев.

30 декабря в результате обстрела Украиной Белгорода погибли 25 человек, еще 109 ранены. 2 января Белгород подвергся еще 4 ракетным атакам, в результате которых погиб 1 человек и 11 пострадали.