Главной целью последней волны массированных ракетных ударов по Украине стала военная промышленность. Об этом говорится в отчете военной разведки Минобороны Великобритании.

Как считают британские военные, армия РФ поменяла тактику, поскольку во время предыдущей кампании обстрелов зимой прошлого года атакам подвергались в основном украинские энергетические объекты.

«С очень высокой долей вероятности [можно заключить], что авторы российских военных планов готовятся к долгой войне и понимают возрастающее значение мощностей оборонной индустрии двух сторон», — сказано в сводке.

При этом британские военные эксперты отмечают, что в декабре 2023 года российская армия также наносила удары по украинским энергообъектам.