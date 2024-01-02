Назревает еще один конфликт? Аргентина призвала Британию вернуть Фолкленды

Новые власти Аргентины во главе с президентом Хавьером Милеем призвали Лондон вернуть им суверенитет над Фолклендскими (Мальвинскими) островами и предлагают переговоры по этому вопросу. Об этом говорится в заявлении аргентинского МИД.

«Правительство и народ Аргентины вновь, спустя 191 год после незаконной оккупации Мальвинских островов, подтверждают свои законные и неотъемлемые права на суверенитет над Мальвинскими островами, островом Южная Георгия, Южными Сандвичевыми островами и прилегающими морскими районами... Правительство Аргентины вновь выражает свою готовность возобновить двусторонние переговоры для поиска решения этого спора о суверенитете согласно положениям соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи», - говорится в заявлении МИД Аргентины.

В ведомстве добавили, что «правительство Аргентины желает поддерживать зрелые отношения с Соединенным Королевством, которые предусматривают предметный и конструктивный диалог по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, с целью создания атмосферы доверия, способствующей возобновлению переговоров».

Война между Великобританией и Аргентиной за Мальвинские острова, которые в Великобритании называют Фолклендскими, а также за две британские заморские территории Южную Георгию и Южные Сандвичевы острова началась 2 апреля 1982 года и закончилась 14 июня поражением Аргентины, однако Буэнос-Айрес продолжает считать их аргентинской территорией.