Фарид Исаев, автор haqqin.az 3 января 2024, 23:01

Это сейчас главный вопрос, от ответа на который очень многое зависит. В последнее время в регионе резко обострилась ситуация. Иран, провоцируя эскалацию, в то же время удерживается от перевода ее в открытую форму, предпочитая действовать руками своих прокси. Но атмосфера настолько взрывоопасна, что полыхнуть может от любой искры. А их тут с избытком. Предсказуемо: первые же обвинения пали на Израиль. Ведь нынешнее обострение связано с войной в секторе Газа, и накануне в пригороде Бейрута с помощью дрона был ликвидирован замглавы ХАМАС Салех аль-Арури. Всего в офисе ХАМАС было убито шесть человек. А 25 декабря в результате налета израильской авиации на цели в Дамаске погиб генерал Сайед Рази Мусави, иранский советник сирийского правительства. О причастности израильских агентов к теракту на кладбище заявили официальные представители провинции Кермани, о том же написал в соцсети бывший спикер Министерства здравоохранения Ирана: «Ответ на это преступление должен быть в Тель-Авиве, в Хайфе».

Однако на более высоком уровне власти Ирана, хотя и обещают жестоко отомстить за взрывы, не спешат называть виновных. Лишь командующий «Кудс» Исмаил Каани сказал о «кровожадных людях, спонсируемых Америкой и сионистским режимом», но ему положено, ввиду четвертой годовщины гибели предшественника от американского беспилотника. Действительно, почерк операции возле мемориала генералу Сулеймани совсем не похож на работу израильских спецслужб. Ликвидации в их исполнении носят точечный характер и направлены на конкретные цели, здесь же идет речь об акции массового устрашения с произвольным выбором жертв, взрывы произошли довольно далеко от самой могилы генерала. Но если бы удар пришелся и по центру мероприятия, неясно, чего мог бы достичь такой акцией Израиль: никого из руководства «Кудс», иностранного легиона Корпуса стражей исламской революции, детища Сулеймани на памятной церемонии не было. С другой стороны, очевидно, что работали люди с профессиональными навыками: взрывы, судя по имеющейся информации, были дистанционно управляемыми. Теракты, зафиксированные в Иране в минувшем году, происходили по другому образцу.

Боевики из салафитской организации «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), выступающей за независимость иранского Белуджистана, нападали на полицейские участки с оружием в руках. В 2018-2019 годах представители этой организации провели самоподрывы смертников. В такой же манере – обстрелы и акты террористического суицида – действовали и боевики из других антиправительственных организаций. Кроме того, террористические группировки всегда берут ответственность за свои акции, ведь для того они и устраиваются. В этот раз пока никто о своей причастности не заявлял. Если уйти в зыбкую область догадок и предположений, за нынешним терактом могут стоять силы, стремящиеся подтолкнуть Иран к открытому военному выступлению против Израиля, сыграть роль той самой искры, от которой рванет давно накопившийся и пересушенный порох. Такие силы могут быть как в самом Иране, так и за его границами.