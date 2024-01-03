Взрывы в Иране: Госдеп заявил, что США и Израиль тут ни при чем

Администрация США заявляет о своей непричастности к взрывам в Иране, не видит оснований считать Израиль ответственным за них. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя взрывы возле кладбища в иранском городе Керман.

«Пока еще слишком рано говорить о том, что могло послужить причиной [взрывов], но хочу обратить внимание на некоторые безответственные заявления, которые я видел, и сказать, что, во-первых, США не причастны к этому. И любые предположения об обратном просто смешны. Во-вторых, у нас нет никаких оснований полагать, что Израиль причастен к взрывам», - сказал американский дипломат.

Отвечая на вопрос, почему Израиль не может быть причастен к взрывам, Миллер сказал: «У нас нет никакой информации, чтобы считать, что это так». Он добавил, что Вашингтон следит за ситуацией, но не обладает информацией о том, кто мог быть причастен к взрывам. «Я оставляю за правительством Израиля право говорить о своих действиях», - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Два взрыва прогремели в среду в иранском городе Керман в день памяти экс-командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани, который был убит в Багдаде 3 января 2020 года после авиаудара ВВС США. В результате взрывов 103 человека погибли, еще по меньшей мере 211 получили ранения. По предварительным данным, взрывчатка была заложена в две оставленные на кладбище сумки, детонацию произвели дистанционно. В спецслужбах Ирана считают, что взрывы были «терактом». Иранское правительство объявило четверг днем национального траура.