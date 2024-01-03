Азербайджанцы во Франции требуют защитить памятник Натаван

В обращении мэру города Жозиан Лей от имени руководителя «Дома Азербайджана» Мирвари Фаталиевой выражена озабоченность в связи судьбой «Азербайджанского сквера» и памятника азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван.

«Дом Азербайджана» в Париже выступил с обращением в связи с решением муниципального совета города Эвиан-ле-Бен о переименовании «Aзербайджанского сквера» и опасностью для памятника азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван.

В обращении напоминается, что Франция известна как страна, которая ценит все культуры на своей территории: «Однако последние действия против Азербайджана... полностью противоречат принципам справедливости и уважения культурного разнообразия».

Отмечается, что Xуршидбану Натаван, одна из главных представителей азербайджанской литературы XIX века, внесла вклад в культурную жизнь Aзербайджана.

В обращении говорится, что подобные решения создают риск нарушения взаимопонимания и сотрудничества, очень важных для укрепления доброй воли между двумя странами, и Франция должна проявлять уважение к различному культурному наследию и двусторонним связям: «Осознавая важность сохранения культурных символов, вносящих вклад во взаимопонимание между нашими странами, мы призываем соответствующие структуры власти пересмотреть данные решения».

Азербайджанская община во Франции также возмущена скандальным решением мэрии города Эвиан-ле-Бен. В заявлении, адресованном МИД и парламенту Франции, мэрии города Эвиан-ле-Бен от имени Координационного совета азербайджанцев Франции, этот шаг расценен как грубое нарушение Хартии о взаимной дружбе и сотрудничестве, подписанной в 2015 году между азербайджанским городом Исмаиллы и французским Эвиан-ле-Бен.

Совет, напомнив, что Азербайджан и Армения уже находятся на стадии переговоров о подписании мирного договора и что город Исмаиллы никогда не был предметом спора между двумя странами, отметил, что решение мэрии противоречит статье L. 1115-1 Общего кодекса общин.

Report передает, что недавно памятник Натаван облили красной краской. Чтобы защитить памятник от вандалов, его накрыли защитным покрытием.