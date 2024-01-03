Хуситов предупредили. Что дальше?

США и еще 11 стран потребовали, чтобы йеменские мятежники-хуситы прекратили нападать на военные и коммерческие суда в Красном море, и предупредили о последствиях таких атак.

«Мы призываем к немедленному прекращению незаконных нападений и освобождению незаконно задержанных судов и экипажей. Хуситы понесут ответственность за последствия, если продолжат угрожать жизням людей, мировой экономике и свободному движению торговли по важнейшим водным путям региона», - говорится в совместном заявлении США, Австралии, Бахрейна, Бельгии, Канады, Дании, Германии, Италии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии и Великобритании, опубликованном на сайте Белого дома.

«Нападения на суда, в том числе коммерческие, с использованием беспилотных летательных аппаратов, небольших лодок и ракет... представляют прямую угрозу свободе судоходства», - отмечается в заявлении.