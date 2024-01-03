Совет Украина – НАТО проведет внеочередное заседание, посвященное российским авиаударам по Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в сети Х.

«НАТО поддержала просьбу Украины о созыве внеочередного заседания Совета НАТО - Украина в ответ на массированные авиаудары России. Одной из ключевых тем станет усиление ПВО Украины», – написал Кулеба.

2 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за пять последних суток РФ выпустила по Украине не менее 500 ракет и ударных дронов.