Граждан Германии призвали немедленно покинуть Ливан

Германия призывает своих граждан незамедлительно покинуть Ливан на фоне эскалации кризиса на Ближнем Востоке. Об этом пишет МИД ФРГ на своей странице в X.

«Нельзя исключать эскалации на границе Израиля с Ливаном. <...> Предупреждение о поездках в Ливан остается в силе», - сообщает МИД Германии, приводя ссылку для регистрации запросов на выезд из Ливана.

«Всем гражданам Германии, которые в настоящее время находятся в Ливане, предлагается как можно быстрее зарегистрироваться в Центре предотвращения кризисов», - пишет МИД ФРГ.