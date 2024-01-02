О состоянии здоровья лучшего боксера Азербайджана, которого ударили ножом

Инцидент произошел 31 декабря в поселке Джейранбатан, где проживает спортсмен. Сообщается, что Ашуралиев сделал замечание лицам, прилюдно использовавшим нецензурную брань. На этой почве возник конфликт, который перерос в драку. Один из матерщинников нанес боксеру удар ножом.

Пострадавший был помещен в больницу. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Федерации бокса, к счастью, обошлось без серьезных последствий. «Глубоких ран нет. Здоровью спортсмена ничто не угрожает. Как сказали врачи, уже через неделю Магомедали сможет приступить к тренировкам», - отметили в Федерации.

Магомедали Ашуралиев является серебряным призером юношеского чемпионата Европы-2022. В ноябре 2023 года он стал чемпионом Азербайджана среди молодежи и был признан лучшим боксером соревнования. А в декабре занял 2-е место на международном молодежном турнире в Баку.