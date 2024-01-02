13-километровая очередь грузовиков на границе Турции и Нахчывана. В чем причина? наш обзор
Перед пограничным пунктом «Садарак» на границе Турции и Нахчывана образовалась длинная очередь из грузовых фур. По сообщениям турецких СМИ, перед таможенным постом «Дилуджу» на турецкой стороне в режиме ожидания находятся сотни грузовиков, перевозящих товары из Турции в Нахчыван и оттуда в Иран, а также следующих через Иран в Азербайджан, а затем в Россию.
В настоящее время длина очереди достигает 13 километров.
По данным турецкой прессы, причиной являются Новогодние праздники и традиционное для декабря увеличение объема экспорта.
По словам же водителей, остановивших свои грузовики на обочине автотрассы, вопрос пересечения границы может занять как минимум неделю.
«Непонятно, сколько еще нам придется ждать, чтобы добраться до таможенного поста, - возмущается турецкий водитель Кахрман Бозкурт. - Может быть, неделю, а может, еще больше. Я везу груз в Азербайджан, а оттуда - в Иран».
Другой водитель, Серхат Боз, заявил, что, скорее всего, в очереди он простоит минимум несколько дней:
«Сначала мы направляемся в Азербайджан, а уже оттуда – в Иран и Россию, - рассказал водитель. – Очередь растянулась примерно на 13-14 километров. В зависимости от скорости работы таможни мы сможем пересечь границу через неделю, а может быть, через десять дней».
По сообщениям турецких СМИ, многокилометровая очередь, выстроившаяся перед пограничным пунктом «Садарак», не связана с действиями азербайджанской таможни. Причиной задержки стала нехватка сотрудников таможенной службы Турции, большая часть которых была отпущена администрацией на Новогодние праздники.