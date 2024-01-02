Перед пограничным пунктом «Садарак» на границе Турции и Нахчывана образовалась длинная очередь из грузовых фур. По сообщениям турецких СМИ, перед таможенным постом «Дилуджу» на турецкой стороне в режиме ожидания находятся сотни грузовиков, перевозящих товары из Турции в Нахчыван и оттуда в Иран, а также следующих через Иран в Азербайджан, а затем в Россию.

По словам же водителей, остановивших свои грузовики на обочине автотрассы, вопрос пересечения границы может занять как минимум неделю.

«Непонятно, сколько еще нам придется ждать, чтобы добраться до таможенного поста, - возмущается турецкий водитель Кахрман Бозкурт. - Может быть, неделю, а может, еще больше. Я везу груз в Азербайджан, а оттуда - в Иран».

Другой водитель, Серхат Боз, заявил, что, скорее всего, в очереди он простоит минимум несколько дней:

«Сначала мы направляемся в Азербайджан, а уже оттуда – в Иран и Россию, - рассказал водитель. – Очередь растянулась примерно на 13-14 километров. В зависимости от скорости работы таможни мы сможем пересечь границу через неделю, а может быть, через десять дней».

По сообщениям турецких СМИ, многокилометровая очередь, выстроившаяся перед пограничным пунктом «Садарак», не связана с действиями азербайджанской таможни. Причиной задержки стала нехватка сотрудников таможенной службы Турции, большая часть которых была отпущена администрацией на Новогодние праздники.