В США застрелили имама

Ранее телеканал сообщал, что священнослужитель подвергся нападению рано утром в среду у мечети Масджид Мухаммад в Ньюарке.

«Имам... скончался», - говорится в сообщении ABC, который ссылается на чиновника.

По информации источника в правоохранительных органах, следователи проверяют записи с уличных камер в попытках обнаружить нападавшего. На данный момент его мотив неизвестен, добавил источник.

Американские власти обеспокоены возможными всплесками антисемитизма и исламофобии в США на фоне войны на Ближнем Востоке.