В США застрелили имама
Имам Хассан Шариф, получивший огнестрельное ранение в американском городе Ньюарк штат Нью-Джерси, скончался, сообщает телеканал ABC.
Ранее телеканал сообщал, что священнослужитель подвергся нападению рано утром в среду у мечети Масджид Мухаммад в Ньюарке.
«Имам... скончался», - говорится в сообщении ABC, который ссылается на чиновника.
По информации источника в правоохранительных органах, следователи проверяют записи с уличных камер в попытках обнаружить нападавшего. На данный момент его мотив неизвестен, добавил источник.
Американские власти обеспокоены возможными всплесками антисемитизма и исламофобии в США на фоне войны на Ближнем Востоке.