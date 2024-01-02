В Тегеране проинструктировали нового генконсула Ирана в Нахчыване

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в среду, 3 января, принял Азиза Мансури, нового генерального консула Ирана в Нахчыване.

В МИД Ирана сообщили, что Абдоллахиан обратил внимание на отношения между Ираном и Азербайджаном в рамках политики соседства, указал на необходимость развития сотрудничества между двумя странами, отметил важность деятельности диппредставительств.

Мансури же проинформировал о новой программе работы генерального консульства Ирана в Нахчыване.