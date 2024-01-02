Харьков снова под ударами россиян

Вечером в среду, 3 января, российские войска снова атаковали Харьков. Предварительно били с территории Белгородской области РФ, сообщают украинские СМИ.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что информации о пострадавших пока нет. В то же время есть данные о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры в центральной части города.

Начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник сообщил, что россияне ударили из района Белгорода, предварительно из ЗРК С-300.