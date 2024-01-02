Госдеп отрицает: Подход к Украине не меняли

Госдепартамент США опроверг информацию газеты Politico, согласно которой Вашингтон изменил свой подход к войне в Украине и делает ставку не на победу Киева, а на усиление украинской позиции на потенциальных переговорах с Россией.

Как сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, такая трактовка позиции США является неправильной, передает Reuters.

В Politico 27 декабря была опубликована статья, в которой анонимные источники рассказывали, что администрация Байдена якобы предлагает Киеву перейти к обороне, чтобы сохранить максимально сильную переговорную позицию тогда, когда Россия будет готова к каким-то мирным переговорам.