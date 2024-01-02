Беседовал: Ага Гасымлы, собкор 01:30

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал немцев готовиться к вторжению России в Восточную Европу. Не исключив вероятность введения в Германии обязательной воинской службы, Писториус заявил в интервью газете Die Welt: «У нас есть пять-восемь лет, за которые Германии предстоит наверстать упущенное - в вооруженных силах, промышленности и в обществе. В настоящее время Путин значительно увеличивает производство вооружений в России. Согласно решению Думы, его рост составит более 60 процентов».

По словам министра обороны ФРГ, следует с максимальной серьезностью отнестись к угрозам России в адрес стран Балтии, Грузии и Молдовы. «Это не просто бряцание оружием, - подчеркнул Писториус. - При любом вторжении России в Европу ключевая роль противодействия ляжет на плечи Германии, которая вместе с Францией и Польшей намерена создать Веймарский военный треугольник Париж-Берлин-Варшава». О том, что Путин нападет на Прибалтику, депутатов Бундестага предупредили также представители Федеральной разведывательной службы Германии (BND). Кристиан Меллинг, заместитель руководителя исследовательского института «Немецкий совет по международным отношениям», считает, что окно возможностей для нападения России откроется, едва только в Кремле решат, что оккупация стран Прибалтики может иметь успех. «В мотивации Путина нет сомнений, - считает Меллинг. - Категории его исторического мышления основаны на аналогиях с Российской империей и Советским Союзом сталинской эпохи. В этом мышлении Россия продолжает существовать за пределами своих границ. То есть там, где когда-либо жили русские или где правила Российская империя или СССР. Путин не признает границы, оформившиеся уже после распада Советского Союза».

Лукаш Адамски, руководитель Центра диалога имени Юлиуша Мерштевского, комментируя по просьбе haqqin.az предупреждения министра обороны ФРГ, сказал, что политика Берлина в вопросе защиты европейской безопасности претерпевает в настоящий момент коренную перестройку. «Дело в том, что Германия в экономическом плане - наиболее мощное государство в составе Евросоюза, долгое время пользовалась военной машиной НАТО в качестве «зайца-безбилетника», - отметил Адамски. - За последние годы немцы так и не выполнили обязательства по использованию двух процентов ВВП на оборонные нужды и модернизацию Бундесвера. Вся тяжесть расходов легла на плечи США, Великобритании, Канады и ряда стран ЕС. При гигантских экономических возможностях ФРГ Бундесвер остается довольно слабой армией, а национальная безопасность Германии обеспечивается главным образом за счет Польши и Франции. И вот теперь Писториус вынужден объяснить своим согражданам, что ситуация требует наращивания финансирования армии и производства оружия. Времена пацифизма остались в прошлом, и над Европой нависла реальная опасность нападения со стороны путинской России». По словам польского политолога, правительство в Берлине подготавливает общественность к тому, что ФРГ выделит на оборону не только два процента ВВП, как того требуют союзники по НАТО, но и гораздо больше. Ибо если США по какой-то причине приостановят военную поддержку Киеву, то Путину удастся в Украине добиться как минимум части своих целей. И, несомненно, ему захочется «протестировать» на прочность 5-ю статью НАТО, по которой нападению на одну страну Североатлантического альянса означает нападение на весь блок.

«К примеру, Россия вполне может атаковать конвенциональным оружием страны Балтии, где какие-то «зеленые человечки» могут в течение нескольких суток создать Латвийскую народную республику, - предполагает Адамски. - Метод испытанный, остается лишь проверить его на Восточной Европе. И в этом случае Германия, в соответствии со статьей НАТО №5, окажется в состоянии войны с Россией». Лукаш Адамски считает, что Евросоюз способен эффективно воевать и победить Россию даже без США и Великобритании. По его словам, экономический потенциал ЕС, связанный с удовлетворением оборонных нужд, в несколько десятков раз превышает российский, а демографически Евросоюз в четыре раза больше РФ. «Но проблема в том, что Европа – это миролюбивое демократическое объединение, на территории которого с 1945 года, за исключением известных событий в бывшей Югославии, не было войн, - говорит политолог. - А Россия — это консолидированное полу-тоталитарное государство, где все решения принимаются узким кругом людей. Результаты любой войны определяются не только разницей оборонных и людских потенциалов, но и волей применить их. У Путина такая воля есть, и он все поставил на карту. Окруженный поддакивающей элитой, он может на свое усмотрение поставить на военные рельсы всю российскую экономику. А в 27 странах ЕС совсем другая ситуация, там нет консенсуса даже в отношении украинской войны. Пацифистское общество Германии была против того, чтобы выделять на военные расходы столько средств, сколько требовали союзники по НАТО. Однако нынешняя ситуация вынуждает германское общество коренным образом пересмотреть политику производства оружия и условия ее поставок в другие страны». Польский эксперт отмечает, что, пока Россия увязла в Украине, у ЕС есть несколько лет на то, чтобы подготовить все необходимые военные ресурсы.

«Сейчас нет ничего такого, что бы говорило о решимости Путина открыть второй фронт и вторгнуться в Европу, - считает Адамски. – Для Путина это было бы самоубийством. Но это не значит, что президент России отказался от идеи демилитаризировать Восточную Европу, как он требовал от Запада в ультиматуме, выдвинутом перед вторжением в Украину. Поэтому ЕС будет активно готовиться к отражению российской агрессии». Адамски предлагает не реагировать однозначно на заявления ряда европейских политиков, утверждающих, что арсеналы европейских стран пусты, поскольку большая их часть уже передана Киеву. «Такая информация не всегда достоверна и по понятным причинам не афишируется», - считает он. По просьбе haqqin.az Лукаш Адамски рассказал о настроениях жителей Киева, где он находился во время интервью.