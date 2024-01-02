Белый дом: Путин не готов к переговорам

США не видят готовности России к перемирию в Украине. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Были сообщения СМИ о том, что господин Путин внезапно готов к переговорам, он точно не ведет себя так, как человек, готовый к переговорам», — заявил Кирби, добавив, что Конгресс США должен немедленно проголосовать за продление военного финансирования Украины, так как у Белого дома больше нет возможностей передавать Украине вооружения.

До этого глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер назвал ложными сообщения СМИ о том, что американские власти якобы изменили подход к войне в Украине и больше не стремятся к победе ВСУ.