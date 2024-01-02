Фархад Мамедов, автор haqqin.az 01:52

Накануне Нового года Роберт Кеннеди-младший, один из претендентов на пост президента США от Демократической партии, заявил, что карабахские армяне имеют «право на самоопределение», и призвал Вашингтон «обеспечить их благополучное возвращение в свои дома». В видеообращении продолжительностью 2,5 минуты Кеннеди пообещал, что в случае победы на выборах его администрация мобилизует международное сообщество для введения санкций против Азербайджана, обеспечит «безопасное возвращение армян в Карабах» и поддержит их право на самоопределение.

По профессии Роберт Кеннеди-младший, сын бывшего генерального прокурора США Роберта Кеннеди и племянник бывшего президента Джона Кеннеди (политическую карьеру обоих братьев трагически оборвали пули убийц – ред.) – адвокат и телеведущий со скандальным имиджем экоактивиста и «антиваксера». О своем решении баллотироваться он объявил прошлым летом. Тогда его рейтинг был близок к 12 процентам. Однако вскоре после этого в интервью газете New York Post Кеннеди сделал несколько неоднозначных заявлений, вызвавших серьезный скандал в лагере демократов. В одном из них он сказал, что «…Covid-19 изначально был запрограммирован на уничтожение белых и чернокожих американцев и, соответственно, на защиту евреев-ашкеназов и китайцев». После чего шокированные однопартийцы заговорили о непригодности Кеннеди к высшей должности в стране. «Комментарии Роберта Кеннеди-младшего являются антисемитской и антиазиатской риторикой, выдержанной в худших традициях расистских высказываний, когда–либо звучавших в этой стране, - заявил Комитет кампании Демократической партии в Конгрессе США. - И этот махровый расизм говорит о том, что он не может претендовать на то, чтобы занять какую-либо выборную должность». Сомнительно также, что Роберт Кеннеди, обладатель столь безумных идей о пандемии коронавируса и вакцинации, может вообще определить местонахождение Армении на карте и иметь хоть какое-то представления о местонахождении распущенной самими армянскими сепаратистами «НКР». А потому нет ни малейших сомнений в том, что текст антиазербайджанского видеообращения сына и племянника выдающихся лидеров Демократической партии США был написан Армянским национальным комитетом Америки (ANCA), разместившим его на своем официальном сайте.

Там же исполнительный директор ANCA Арам Ампрян подчеркнул, что приветствует заявление Кеннеди о введении санкций против Азербайджана и поддержке «права на самоопределение армян Арцаха». Впрочем, Роберт Кеннеди-младший – далеко не единственный кандидат в президенты США, отметившийся, дабы заручиться поддержкой американских избирателей армянского происхождения, скандальным заявлением по пресловутому «армянскому вопросу». Так, на форуме кандидатов в Айове в ноябре прошлого года кандидаты от Республиканской партии Рон ДеСантис, Никки Хейли и Вивек Рамасвами обвинили Азербайджан в проведении «этнической чистки» в Карабахе. Спонсором этого форума, естественно, выступила все та же ANCA. Вивек Рамасвами, американец индийского происхождения, запомнился скандальным интервью на армянскую тему. Так, отвечая на вопросы ведущего Такера Карлсона, уволенного с телеканала Fox News, он обвинил Азербайджан в «бомбежках мирных армян в Карабахе» и в качестве доказательства продемонстрировал фотографию… Барды, подвергшейся в ходе 44-дневной войны ракетным атакам Армении. В своих выступлениях Рамасвами, рейтинг которого не превышает 4 процентов, неоднократно поднимал «армянский вопрос», утверждая, что причина, по которой в США не обращают внимания на конфликт между Азербайджаном и Арменией, кроется в коррумпированности местных политиков.