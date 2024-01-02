Экс-спортсменка сборной Азербайджана «отсидела» 8 лет и вернулась в большой спорт

Бывшая тяжелоатлетка сборной Азербайджана, уроженка Болгарии Сильвия Ангелова отбыла 8-летнюю дисквалификацию за употребление допинга и готовится выступать на февральском чемпионате Европы в Софии. Правда, уже не за сборную Азербайджана, а за Болгарию. 40-летняя штангистка заявлена в весовой категории до 49 кг.

После 2010 года Ангелова стала выступать за Азербайджан. В 2012 году она завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы, а год спустя заняла на Евро 2-е место, но затем попалась на допинге и была дисквалифицирована на два года.

Однако по-настоящему сокрушительный удар Ангелова, да и вся азербайджанская тяжелая атлетика получили в 2015 году по итогам чемпионата мира в Хьюстоне. Вместе с Сильвией, в крови которой были обнаружены дегидрохлорометил-тестостерон и нандролон, 8-летнюю дисквалификацию за повторное использование допинга получили бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Валентин Христов (позднее он будет лишен олимпийской медали), Эльхан Алигулизаде, Фирудин Гулиев и Интигам Заиров. А нынешний лидер сборной Азербайджана Дадаш Дадашбейли отделался 4-летней дисквалификацией, так как впервые попался на допинге.

Но, как видим, не только 27-летний Дадашбейли продолжает свою карьеру и примет участие в чемпионате Европы. «Отсидев» 8 лет Ангелова, дисквалификация которой, по сообщению болгарских СМИ, завершилась 10 декабря, решила вновь попытать счастья на крупном соревновании.