Лидеры республиканцев объединяются вокруг Трампа

Эммер стал последним из лидеров республиканцев в Палате представителей, кто поддержал кампанию по переизбранию Трампа.

Член Палаты представителей США республиканец Том Эммер объявил в среду, что поддерживает кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа на выборах 2024 года. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

«Демократы ясно дали понять, что используют все инструменты, чтобы попытаться удержать у власти Джо Байдена и его провальную политику. Мы не можем им этого позволить. Пришло время республиканцам объединиться вокруг лидера нашей партии, поэтому я с гордостью поддерживаю кандидатуру Дональда Трампа на пост президента», — написал Эммер на X.

Заявление Эммера прозвучало после того, как лидер республиканского большинства в Палате представителей Стив Скализ поддержал Трампа менее чем за две недели до того, как в штате Айова начнутся голосования, где будет определен кандидат от Республиканской партии.

Согласно последним данным опроса CNN Poll of Polls, Трамп продолжает лидировать на праймериз республиканцев, опережая своих главных соперников – губернатора Флориды Рона ДеСантиса и бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли – примерно на 40 процентных пунктов.

Трамп занимает лидирующие позиции на фоне многочисленных уголовных процессов, где против него выдвинуто 91 обвинение по четырем отдельным делам. Он совмещает предвыборную кампанию в штатах, где проходит досрочное голосование, со своими юридическими обязательствами в качестве обвиняемого. Трамп не признал себя виновным по всем обвинениям.