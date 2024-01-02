Израиль заверил союзников, что непричастен к взрывам в Иране

Израильские власти заявили своим союзникам, что не имеют отношения к взрывам в иранском городе Керман. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, Израиль указал на то, что подобные взрывы не похожи на схему проводимых еврейским государством атак, которые, как указывает издание, «обычно более точно нацелены на отдельных лиц или инфраструктуру, связанную с иранскими силами безопасности».