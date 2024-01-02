Израиль не ограничивается сектором Газа
Израильская армия вторые сутки подряд осуществляет рейды на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
По его данным, уже более 26 часов длится операция в городе Тулькарм, где находится лагерь палестинских беженцев Нур-Шамс. Местные жители информируют о произведенных там военными массовых арестах. Одновременно зачистки продолжаются в Вифлееме, Наблусе, Рамалле и Хевроне.
Al Jazeera отмечает, что активность израильских военных наблюдается и в Восточном Иерусалиме. Также с вечера 3 января продолжаются непрерывные авиаудары по южной части сектора Газа в районе Хан-Юниса, где были убиты по меньшей мере 14 палестинцев.