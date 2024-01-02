Киев о плане Б

У Киева нет никакого плана Б на случай дефицита военной помощи со стороны стран Запада. Соответствующее заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN.

Ведущая телеканала поинтересовалась у него, что делает Киев в качестве плана Б, учитывая недостаток западной военной помощи.

«У нас нет плана Б. Мы уверены в плане А», – заявил Кулеба, добавив, что ВСУ будут воевать тем, что сейчас есть в наличии.

Украина неоднократно обращалась к США и странам Запада с просьбой предоставить ракеты большой дальности, в частности, тактические ракеты ATACMS, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 км.