Иран снова покрывает Армению горячая тема
Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан опроверг утверждения о том, что из-за действующей в Армении Мецаморской атомной электростанции в пограничную реку Араз могли попасть радиоактивные материалы.
Заявление главы МИД ИРИ настолько противоречит общеизвестным фактам, что даже армянская пресса изложила его в предельно сжатом виде. Зато оно вызвало гневную реакцию в азербайджанских СМИ.
В минувшее воскресенье в ходе заседания Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Амир Абдоллахиан, отвечая на вопрос депутата Вали Исмаила, представляющего два приграничных уезда в северо-западной провинции Ардебиль, в частности, заявил:
"На основании технического и ознакомительного отчета Организации по атомной энергии Ирана наличие какого-либо загрязнения, вызванного Мецаморской АЭС в Армении, полностью исключено".
По словам иранского министра, раз в год река Араз проверяется на наличие радиоактивных материалов, а в ближайшее время на ней будут установлены более современные средства онлайн-мониторинга.
К слову, Абдоллахиан далеко не первый высокопоставленный иранский политик, опровергающий информацию о загрязнении реки Араз радиоактивными отходами, вызвавшими значительный рост числа онкологических заболеваний на севере исламской республики. Отрицая информацию об экологической угрозе, которую создает Мецаморская АЭС, власти Ирана пытаются успокоить население.
В качестве одного их главных аргументов иранские специалисты-ядерщики и эксперты отмечают расстояние в несколько десятков километров, отделяющее Мецаморскую АЭС от реки Араз. Что, по их мнению, исключает вероятность попадания сточных вод в приграничную реку.
Полная несостоятельность этих доводов в комментариях не нуждается. Достаточно взглянуть на географическую карту Армении, чтобы своими глазами убедиться – неподалеку от Мецаморской АЭС протекает 40-километровая река Гарасу, переименованная армянами в реку Севджур, которая является… природным стоком в реку Араз.
Трудно поверить, что глава МИД Ирана, неоднократно бывавший в Армении, не разбирается в географии соседней страны и не знаком с геолокацией армянской атомной электростанции. Но даже если и так, есть ведь куча поисковиков в Интернете, в которые достаточно ввести два слова - "Мецаморская АЭС", как сразу же откроются сотни заявлений авторитетных ученых, международных организаций, руководителей соседних с Арменией стран о колоссальной опасности, которую представляет эта АЭС для экологии региона, и о необходимости ее скорейшего демонтажа.
Стоит напомнить в этой связи, что еще в феврале 2021 года Еврокомиссия потребовала от Армении немедленно закрыть Мецаморскую АЭС, а американский профессор Бренда Шаффер, член Ассоциации политических наук США, заявила, что данный объект атомной энергетики представляет серьезную угрозу уже после того, как Россия и Армения приняли решение расширить его деятельность.
Следует отметить, что парламент Ирана неоднократно поднимал тему экологии реки Араза, причем не только в связи с ее заражением радиоактивными отходами. И всякий раз докладчики подчеркивали, что причиной постоянного роста онкологических заболеваний среди населения Ардебильской области, где, в основном, живут этнические азербайджанцы, является загрязнение Арменией реки Араз.
Соответствующие претензии и веские доказательства есть и у азербайджанской стороны, которая также обвиняет Армению в загрязнении приграничных рек.
Остается лишь понять, почему министр Амир Абдоллахиан вводит в заблуждение депутатов парламента Ирана, выгораживая Армению - главный источник экологических проблем приграничных рек?
Доводы о том, что Иран заинтересован в импорте электроэнергии из Армении, а потому закрывает глаза на радиоактивные отходы Мецаморской АЭС, выглядят не слишком убедительно. В конце концов, электроэнергию можно получать и из Азербайджана, и из России…
Неужели характерная в целом для иранских политиков органическая ненависть ко всему азербайджанскому берет верх над здравым смыслом?
И можно ли вообще верить отчетам и выводам Организации по атомной энергии Ирана, если они постоянно опровергаются Международным агентством по атомной энергии МАГАТЭ?