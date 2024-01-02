Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 10:25

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан опроверг утверждения о том, что из-за действующей в Армении Мецаморской атомной электростанции в пограничную реку Араз могли попасть радиоактивные материалы. Заявление главы МИД ИРИ настолько противоречит общеизвестным фактам, что даже армянская пресса изложила его в предельно сжатом виде. Зато оно вызвало гневную реакцию в азербайджанских СМИ.

В минувшее воскресенье в ходе заседания Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Амир Абдоллахиан, отвечая на вопрос депутата Вали Исмаила, представляющего два приграничных уезда в северо-западной провинции Ардебиль, в частности, заявил: "На основании технического и ознакомительного отчета Организации по атомной энергии Ирана наличие какого-либо загрязнения, вызванного Мецаморской АЭС в Армении, полностью исключено". По словам иранского министра, раз в год река Араз проверяется на наличие радиоактивных материалов, а в ближайшее время на ней будут установлены более современные средства онлайн-мониторинга. К слову, Абдоллахиан далеко не первый высокопоставленный иранский политик, опровергающий информацию о загрязнении реки Араз радиоактивными отходами, вызвавшими значительный рост числа онкологических заболеваний на севере исламской республики. Отрицая информацию об экологической угрозе, которую создает Мецаморская АЭС, власти Ирана пытаются успокоить население.

В качестве одного их главных аргументов иранские специалисты-ядерщики и эксперты отмечают расстояние в несколько десятков километров, отделяющее Мецаморскую АЭС от реки Араз. Что, по их мнению, исключает вероятность попадания сточных вод в приграничную реку. Полная несостоятельность этих доводов в комментариях не нуждается. Достаточно взглянуть на географическую карту Армении, чтобы своими глазами убедиться – неподалеку от Мецаморской АЭС протекает 40-километровая река Гарасу, переименованная армянами в реку Севджур, которая является… природным стоком в реку Араз. Трудно поверить, что глава МИД Ирана, неоднократно бывавший в Армении, не разбирается в географии соседней страны и не знаком с геолокацией армянской атомной электростанции. Но даже если и так, есть ведь куча поисковиков в Интернете, в которые достаточно ввести два слова - "Мецаморская АЭС", как сразу же откроются сотни заявлений авторитетных ученых, международных организаций, руководителей соседних с Арменией стран о колоссальной опасности, которую представляет эта АЭС для экологии региона, и о необходимости ее скорейшего демонтажа. Стоит напомнить в этой связи, что еще в феврале 2021 года Еврокомиссия потребовала от Армении немедленно закрыть Мецаморскую АЭС, а американский профессор Бренда Шаффер, член Ассоциации политических наук США, заявила, что данный объект атомной энергетики представляет серьезную угрозу уже после того, как Россия и Армения приняли решение расширить его деятельность.