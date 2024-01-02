Иран снова покрывает Армению горячая тема

Эльнур Мамедов, автор haqqin.az

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан опроверг утверждения о том, что из-за действующей в Армении Мецаморской атомной электростанции в пограничную реку Араз могли попасть радиоактивные материалы.

Заявление главы МИД ИРИ настолько противоречит общеизвестным фактам, что даже армянская пресса изложила его в предельно сжатом виде. Зато оно вызвало гневную реакцию в азербайджанских СМИ.

По словам иранского министра, раз в год река Араз проверяется на наличие радиоактивных материалов

В минувшее воскресенье в ходе заседания Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Амир Абдоллахиан, отвечая на вопрос депутата Вали Исмаила, представляющего два приграничных уезда в северо-западной провинции Ардебиль, в частности, заявил:

"На основании технического и ознакомительного отчета Организации по атомной энергии Ирана наличие какого-либо загрязнения, вызванного Мецаморской АЭС в Армении, полностью исключено".

По словам иранского министра, раз в год река Араз проверяется на наличие радиоактивных материалов, а в ближайшее время на ней будут установлены более современные средства онлайн-мониторинга.

К слову, Абдоллахиан далеко не первый высокопоставленный иранский политик, опровергающий информацию о загрязнении реки Араз радиоактивными отходами, вызвавшими значительный рост числа онкологических заболеваний на севере исламской республики. Отрицая информацию об экологической угрозе, которую создает Мецаморская АЭС, власти Ирана пытаются успокоить население.

Неподалеку от Мецаморской АЭС протекает 40-километровая река Гарасу, которая является… природным стоком в реку Араз

В качестве одного их главных аргументов иранские специалисты-ядерщики и эксперты отмечают расстояние в несколько десятков километров, отделяющее Мецаморскую АЭС от реки Араз. Что, по их мнению, исключает вероятность попадания сточных вод в приграничную реку.

Полная несостоятельность этих доводов в комментариях не нуждается. Достаточно взглянуть на географическую карту Армении, чтобы своими глазами убедиться – неподалеку от Мецаморской АЭС протекает 40-километровая река Гарасу, переименованная армянами в реку Севджур, которая является… природным стоком в реку Араз.

Трудно поверить, что глава МИД Ирана, неоднократно бывавший в Армении, не разбирается в географии соседней страны и не знаком с геолокацией армянской атомной электростанции. Но даже если и так, есть ведь куча поисковиков в Интернете, в которые достаточно ввести два слова - "Мецаморская АЭС", как сразу же откроются сотни заявлений авторитетных ученых, международных организаций, руководителей соседних с Арменией стран о колоссальной опасности, которую представляет эта АЭС для экологии региона, и о необходимости ее скорейшего демонтажа.

Стоит напомнить в этой связи, что еще в феврале 2021 года Еврокомиссия потребовала от Армении немедленно закрыть Мецаморскую АЭС, а американский профессор Бренда Шаффер, член Ассоциации политических наук США, заявила, что данный объект атомной энергетики представляет серьезную угрозу уже после того, как Россия и Армения приняли решение расширить его деятельность.

Причиной постоянного роста онкологических заболеваний среди населения Ардебильской области является загрязнение Арменией реки Араз

Следует отметить, что парламент Ирана неоднократно поднимал тему экологии реки Араза, причем не только в связи с ее заражением радиоактивными отходами. И всякий раз докладчики подчеркивали, что причиной постоянного роста онкологических заболеваний среди населения Ардебильской области, где, в основном, живут этнические азербайджанцы, является загрязнение Арменией реки Араз.

Соответствующие претензии и веские доказательства есть и у азербайджанской стороны, которая также обвиняет Армению в загрязнении приграничных рек.

Остается лишь понять, почему министр Амир Абдоллахиан вводит в заблуждение депутатов парламента Ирана, выгораживая Армению - главный источник экологических проблем приграничных рек?

Доводы о том, что Иран заинтересован в импорте электроэнергии из Армении, а потому закрывает глаза на радиоактивные отходы Мецаморской АЭС, выглядят не слишком убедительно. В конце концов, электроэнергию можно получать и из Азербайджана, и из России…

Неужели характерная в целом для иранских политиков органическая ненависть ко всему азербайджанскому берет верх над здравым смыслом?

И можно ли вообще верить отчетам и выводам Организации по атомной энергии Ирана, если они постоянно опровергаются Международным агентством по атомной энергии МАГАТЭ?