В Казахстане объяснили отключение некоторых российских телеканалов

Прекращение с января показа в Казахстане российских телеканалов , среди которых "Первый канал", связано с экономическими причинами: договор на 2024 год не был заключен из-за задолженности местного оператора. Об этом сообщила официальный представитель АО "Первый канал. Всемирная сеть" в Казахстане Ирина Калашникова.

"Мы не пришли к консенсусу на 2024 год, поэтому договор не был заключен. Основная причина - это задолженность оператора перед правообладателем", - приводит слова Калашниковой казахстанское издание "Власть". "В связи с этим мы были вынуждены отключить [трансляцию телеканалов], - сказала Калашникова. - Об отключении оператор был уведомлен, мы предупреждали об этом на протяжении года".

Ранее оператор TVCOM - партнер национального оператора в области телерадиовещания Казахстана АО "Казтелерадио" - сообщил, что исключил с января из сетки вещания спутникового телевидения и интернет-ТВ несколько российских телеканалов "в рамках снижения количества каналов с информационной повесткой".

В сообщении оператора пояснялось, что речь идет о "Цифровом Телесемействе" "Первого канала", включающем в себя "Первый канал СНГ", "Поехали", "Время: далекое и близкое", "Дом кино", "Телекафе", "Дом кино Premium", "Музыка Первого", "Победа", "Карусель", "Бобер", "О!".