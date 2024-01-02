Полковник ВС Британии о войне НАТО с Россией

Североатлантический альянс может ввести войска на украинскую территорию, если Вооруженные силы Украины столкнутся с еще большими проблемами в зоне конфликта. Такое мнение высказал полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью TalkTV.

Как заявляет британский военный, когда в Украине что-то «пойдет не так», НАТО «может вступить в войну с Россией». По его словам, при таком раскладе это произойдет «в ближайшие несколько лет».

«Запад сделал все, кроме ввода своих войск. Не исключено, что, если Россия начнет добиваться серьезного прогресса, НАТО и западным союзникам, таким как Австралия, придется пересмотреть свою позицию», - сказал британский полковник.