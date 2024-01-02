В Госдуме назвали причину взрывов в Иране

Теракт в Иране стал следствием хаоса, который создан в регионе политикой Запада, заявил член комитета по безопасности Госдумы Адальби Шхагошев в разговоре с РИА Новости.

«Нынешняя политика Запада приводит к неконтролируемому хаосу в регионе. А хаос - это пространство для террористических выступлений. Следствием этого является и теракт в Иране», - отметил политик.

Шхагошев добавил, что Россия позволила миру забыть о проявлениях терроризма, предотвратив создание террористического государства в Сирии, тогда как страны Запада, напротив, дарят международному терроризму перспективы, расширяющие беспорядки на всем Ближнем Востоке.

Напомним, инцидент произошел накануне, 3 января. В среду в иранском городе Керман прогремели взрывы в то время, когда сотни человек траурным шествием направлялись в сторону кладбища. Сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище. В результате, по некоторым данным, погибли 200 человек, еще 190 пострадали.