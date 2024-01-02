ВСУ продолжили позиционные бои с российскими войсками на рубеже Купянск, Сватово, Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке нет. Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW).

Согласно отчету, позиционные бои продолжались северо-восточнее и восточнее Купянска в районе Синьковки, озера Лиман и Петропавловки, а также западнее и юго-западнее Кременной в районе Терного и Серебрянского лесничества.

В отчете говорится, что российский военкор со ссылкой на подписчика из Синьковки сообщил, что украинский артиллерийский огонь и удары беспилотников сдерживают продвижение ВС РФ в этом районе еще сильнее, чем украинские минные поля.

Кроме того, по данным аналитиков, в районе Бахмута изменений линии фронта также не было. Эксперты отметили, что российские военкоры сообщили, будто бы их военные возобновили атаки в районе Веселого (18 км от Бахмута) и даже продвинулись, но ISW пока не наблюдал визуального подтверждения этих российских наступлений возле Веселого. Также они утверждали, что россияне продвинулись в районе Клещеевки и Курдюмовки, хотя ISW не нашел подтверждения российских успехов в этом районе.

По оценкам аналитиков, в районе Бахмута идут позиционные бои. По данным института, на Бахмутском направлении продолжают действовать подразделения российских 98-й и 106-й дивизий ВДВ и Северного флота.