Автобус с четырьмя пассажирами провалился в образовавшуюся воронку вблизи шахты Майкаинского рудника в Павлодарской области, сообщают казахстанские СМИ.

«Предварительная длина обвала 150-200 метров, ширина 500 метров, глубина обвала 150 метров», - говорится в сообщении областного МЧС.

На момент обвала в автобусе находились четыре человека: три спасателя Павлодарского филиала «Профессиональная Военизированная Аварийно-спасательная Служба» и водитель. Спасатели ехали на вызов, так как в районе карьера произошел «хлопок».

Тела двух погибших пассажиров провалившегося в воронку автобуса нашли спасатели, сам автобус пока не обнаружен.