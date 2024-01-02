«Убрать зеленую плесень». В Украине неожиданно призвали к миру с Россией

Украинцам следует избавиться от команды Владимира Зеленского и просить мира с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в эфире своего видеоблога.

«Проблема для нас, украинцев, только в одном — в Зеленском, Умерове, в этих <...> «слугах», которые захватили власть в Украине. То есть, если эту всю шпану убрать, эту плесень зеленую, то тогда мы выскочим с войны», — заявил он.

«Я так понимаю, что приходит время уже выбора однозначно. <...> Надо, чтобы коалиция мира была создана», — добавил Соскин.