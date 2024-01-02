Версия США о взрывах в Кермане

Взрывы в Иране в среду могла совершить террористическая группировка "Исламское государство", считают в США.

"Это действительно похоже на террористический акт. Подобные вещи мы видели у ИГИЛ в прошлом", - цитируют американские СМИ слова высокопоставленного чиновника США. По его словам, это "текущее предположение на данный момент".

Иранские официальные лица также заявили, что взрыв в Кермане является террористической атакой, но не уточнили, кто за ним стоял.