Продолжается работа по обнаружению и изъятию оружия и боеприпасов, брошенных армянскими вооруженными силами в ходе Отечественной войны на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

По сообщению Бардинской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана, на территории Ходжавендского района в местах боев сотрудниками районного отдела полиции были обнаружены 7 автоматов, 2 ручные гранаты, патроны различного калибра и другие боеприпасы.