Опоздание скорой помощи может стоить жизни ребенку

В Баку скорая помощь более часа ехала на помощь упавшему с балкона ребенку. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Ребенок более часа лежал на земле в ожидании скорой помощи. В течение этого времени соседи 7 раз звонили в неотложку. Не дождавшись их приезда, соседи сами доставили пострадавшего в больницу. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии Клинического медицинского центра, ему предстоит операция.

В ответ на запрос haqqin.az по данному вопросу в TƏBİB сообщили, что будет проведено расследование и предоставлена информация.