Госдеп озаботился армянами Иерусалима

Как мы неоднократно заявляли, мы не хотим, чтобы правительство Израиля предприняло какие-либо шаги, которые могли бы привести к эскалации напряженности. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«При этом никакого конкретного ответа на этот вопрос нет», – добавил он.

Напомним, что 28 декабря в Иерусалиме в «армянском квартале» произошло столкновение между армянскими радикалами и евреями. Армяне оцепили территорию, называемую «Коровий сад», и не пускали туда евреев.