После мятежа группы "Вагнера" в июне 2023 года президент РФ Владимир Путин пытается защитить Москву, создавая новые военные структуры, сообщает Министерство обороны Великобритании в сети Х.

Как отмечается в сводке, в ноябре 2022 года Путин одобрил создание Сил безопасности правительства Москвы - новой организации по охране столичной инфраструктуры.

С июля 2023 года эта структура обрела более военизированный характер, получив разрешение на использование огнестрельного оружия. Вероятно, было привлечено несколько тысяч новобранцев из запланированной численности в 15 тысяч человек.

Как отмечает британская разведка, новая структура представляет собой еще один пример давней российской традиции милитаризации: увеличения количества вооруженных организаций вне регулярных вооруженных сил. Однако Силы безопасности правительства Москвы, скорее всего, были усилены в ответ на опасения по поводу готовности местных сил безопасности Москвы перед лицом наступающих мятежных войск группы "Вагнера" в июне 2023 года.

"Проект также предоставляет москвичам возможность добровольно выполнять "патриотические" обязанности военного времени, избегая при этом службы на передовой в Украине. Мэр Москвы Сергей Собянин сумел ограничить прямое воздействие конфликта на относительно обеспеченное население столицы. Большинство российских потерь в Украине из более бедных провинциальных регионов", - отмечают в Минобороны Британии.