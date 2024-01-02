Новые данные о взрывах в Иране

Иранские власти пересмотрели данные о жертвах взрывов в городе Керман: по уточненной информации, погибли 84 человека, сообщает агентство ЭФЭ.

Такие данные озвучил глава МВД Ирана Ахмад Вахиди. Также он сообщил, что 284 человека получили ранения, 220 из них госпитализированы. Часть пациентов находится в критическом состоянии.

Изначально власти сообщали о 103 погибших и 211 пострадавших.

Министр не стал уточнять, по какой причине власти пересмотрели эти цифры.