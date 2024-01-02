Погода на завтра
В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным южным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха ночью составит 5-8 градусов тепла, днем - 9-14 градусов тепла. Атмосферное давление упадет с 760 мм рт. ст. до 755 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.
В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но днем, начиная с западных районов, временами возможны осадки, в горных районах выпадет снег, местами осадки примут интенсивный характер. В некоторых районах временами будет туман. Днем западный ветер усилится.
Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла, днем - 10-15 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 2-7 градусов тепла.