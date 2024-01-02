Путин раздает паспорта

Иностранцы, заключившие до завершения специальной военной операции контракт на службу в российской армии, смогут в упрощенном режиме получить гражданство России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, с заявлением о предоставлении российского гражданства в упрощенном режиме могут обращаться: иностранцы, проходящие военную службу в Вооруженных силах России или иных воинских формированиях в период военной операции; иностранцы, заключившие во время военной операции контракты на прохождение такой службы; иностранцы, уволенные с такой службы во время военной операции по состоянию здоровья, достижению предельного возраста или в связи с истечением срока действия контракта; члены их семей.

Кроме того, граждане Украины, родившиеся до 18 марта 2014 года и постоянно проживавшие в Крыму или Севастополе, также получат право обратиться за гражданством РФ.