Беседовал: Ага Гасымлы, собкор 14:40

Взрывы на поминальной церемонии, посвященной четвертой годовщине убийства генерала Касема Сулеймани в его родном городе Керман, приведшие к гибели 84 и ранению 284 человек, вызвали в иранском обществе весьма противоречивые версии.



Иранский политолог Реза Талеби привел в беседе с корреспондентом haqqin.az заявление правительства Ирана, подчеркнувшего, что трагедия на поминальной церемонии в Кермане стала наиболее смертоносным терактом за всю 45-летнюю историю исламской республики. Сообщается, что взрывы прогремели возле могилы Сулеймани, расположенной неподалеку от мечети. При этом государственные чиновники и сотрудники полиции сообщают о разном количестве взрывов. Кто-то говорит, что их было два, другие настаивают на четырех.



«Непонятно также, какие именно взрывные устройства были применены, - отмечает Талеби. Сообщалось о подрыве газового баллона, мусорного бака с бомбой, сумки со взрывчаткой, приведенной в действие дистанционно, о смертниках с поясами шахидов, а полугосударственное информационное агентство Nournews сообщило о взрыве нескольких канистр с бензином». По словам Талеби, пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение. США и Израиль решительно отвергли любую причастность. Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен назвал «смешными»предположения о причастности США к теракту, добавив, что у его правительства также «нет оснований полагать», что Израиль имеет хоть какое-то отношение к этой трагедии. По мнению иранского политолога, наиболее реалистичной выглядит версия о причастности к теракту радикальных религиозных организаций суннитского толка, орудующих в таких южных провинциях Ирана, как Керман, Хузестан, Шираз, Систан и Белуджистан.

«Это группировки, связанные с ИГИЛ, а также созданный на базе местной афганской общины иранский «Талибан» и действующая в провинции Систан и Белуджистан экстремистская суннитская организация «Джейшуль Адл», - уточнил эксперт. - Специфическим «почерком» этих структур при осуществлении терактов является массовое поражение людей независимо от того, идет ли речь о силовиках или о гражданских лицах. Власти опубликовали фотографии предполагаемого террориста, который и по одежде, и внешне очень похож на афганца». Талеби отметил, что в этих регионах Ирана радикальные исламские группировки неоднократно осуществляли теракты. И тем не менее власти Ирана настойчиво продвигают версию об «израильском следе», указывая на связь взрывов в Кермане с убийствами Израилем генерала КСИР Сейеда Рази Мусави и заместителя главы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури. «Но эта версия не выдерживает никакой критики, поскольку все операции Израиля в Иране, как правило, носили точечный характер и были направлены исключительно на срыв ядерной иранской программы, - отметил политолог. - Но взрывы в Кермане ничего общего с ядерной программой не имеют. Также маловероятной выглядит версия о причастности к теракту организации «Моджахеддин-э-Хальк», использующей террористические методы только против официальных лиц - руководителей и офицеров отделений служб безопасности, командиров ополчения «Басидж» или полиции. Убивать массово, без разбора - это не их метод. Иначе они могут потерять поддержку у беднейших слоев населения этих провинций, которые являются их опорой».