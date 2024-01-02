AQTA о том, как провести праздники без вреда для желудка

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) опубликовало правила, на которые нужно обращать внимание при питании в праздничные дни.

1. Сырье для приготовления пищи должно быть безопасным: важно, чтобы сырье, используемое при приготовлении пищи, было свежим и хорошего качества. Также важно проверять сроки изготовления и истечения срока годности продуктов.

2. Необходимо соблюдать правила личной гигиены: мыть руки до и после приготовления пищи, постоянно содержать в чистоте кухонную утварь и поверхности.

3. Нельзя допускать перекрестного заражения: приготовленные продукты следует хранить отдельно от сырых. Чтобы избежать перекрестного загрязнения между приготовленной и сырой пищей, следует использовать отдельные разделочные доски и ножи.

4. Необходимо контролировать температуру: очень важно правильно выбрать процесс размораживания мяса и мясопродуктов и температуру приготовления.

5. При покупке продуктов питания нужно быть осторожным: Покупая рыбу, которая занимает особое место на праздничном столе, нужно быть уверенным в свежести продукта, а при покупке готовых блюд - обращать внимание на сроки их изготовления и срок годности, а аллергикам - на ингредиенты, содержащиеся в продуктах. Быстропортящиеся охлажденные и замороженные продукты рекомендуется покупать в последнюю очередь, потому что такие продукты считаются благоприятной средой для размножения бактерий.