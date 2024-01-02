Юношеская сборная Азербайджана по баскетболу начинает выступление в Стамбуле

Юношеская сборная Азербайджана по баскетболу U-13 начинает выступление в Стамбуле на международном турнире под названием «Европейская баскетбольная юношеская лига».

Сегодня наша команда сыграет со сверстниками из турецкого клуба «Бахчашехер», 5 января – с румынской командой «Дан Дачиан», 6-го – с турецким клубом «Саудия», а 7-го – с турецкой «Истанбул Академийасы».

С 25 декабря юные азербайджанские баскетболисты находились на сборах в Стамбуле на базе детской команды «Фенербахче». Подопечные главного тренера Василия Мчедлишвили провели несколько контрольных матчей.

Тем временем главный тренер женской сборной Азербайджана Эврен Алкая будет параллельно работать и в мужском баскетбольном клубе «Серхедчи», выступающем в Баскетбольной лиге Азербайджана. Он сменит на посту главного тренера сербского специалиста Владимира Бошняка. После первого круга «Серхедчи» занимает в турнирной таблице предпоследнее 9-е место.