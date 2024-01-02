«Волга» возвращается

Производство автомобиля «Волга» планируется возобновить в 2024 году. Об этом рассказал в интервью ТАСС вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, возрожденная «Волга» получит абсолютно современный облик. Мантуров подчеркнул, что у нее останется известный всему миру логотип с оленем, а также планируется сохранить фирменную решетку радиатора, которая будет напоминать о предыдущих легковых автомобилях.

Выпускать новую «Волгу» начнут предположительно с середины 2024 года.

«Планы по возобновлению производства легендарного автомобиля «Волга» остаются в силе и уже находятся на финальной стадии все договоренности. Исходим из того, что в середине года должен начаться выпуск этого автомобиля», - сказал Мантуров.