Блинкен летит на Ближний Восток

Госсекретарь США Энтони Блинкен начнет в четверг, 4 января, визит в страны Ближнего Востока. Глава американской дипломатии посетит Израиль, а также другие государства региона, которые не названы в пресс-релизе дипломатического ведомства. Визит проходит на фоне обострения израильско-ливанских отношений.

Источник из Белого дома на условиях анонимности рассказал, что американский дипломат Амос Хохштейн также отправится в Израиль, чтобы работать над снижением напряженности между Израилем и «Хезболлой». Хохштейн принимал активное участие в переговорах, в результате которых Израиль и Ливан установили в 2022 году морскую границу.

Напомним, что 2 января в Бейруте в результате взрыва был убит Салех аль-Арури, второе лицо в организации ХАМАС.