Экс-посол США вспоминает: «Иран ударил по Азербайджану, хотя целился в Казахстан»

Отдел информации 16:56

Стивен Манн, экс-посол США в Туркменистане и бывший спецпредставитель по вопросам энергетики Каспия, поделился воспоминаниями о сложных переговорах начала 2000-х годов по поводу строительства нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Мемуары бывшего дипломата написаны по заказу Центра Дэвиса по России и Евразийскому региону Гарвардского университета США. Центр готовит целую серию подобных публикаций — о процессах, происходивших в первые годы независимости республик Центральной Азии.

Стивен Манн рассказывает, что в 1990-е годы Казахстан, Азербайджан и Туркменистан располагали огромными месторождениями нефти и газа, которые томились под советским управлением. Эти страны, выражаясь языком специалистов, были «верхними по течению» (Upstream). «Нефтяные и газовые деньги могли бы преобразовать эти развивающиеся страны, если бы они смогли привлечь компании к разработке месторождений и вывести на рынок адекватные объемы. Первое «если» произошло быстро. Вскоре после распада Советского Союза компании во главе с Chevron начали разрабатывать гигантское нефтяное месторождение Тенгиз в Казахстане. Туркменистан располагал четвертыми в мире по величине запасами природного газа. Азербайджан располагал огромными месторождениями Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ). Вскоре в регион последовали BP, Total, Shell, Exxon, Mobil и другие. Второе «если» было сложнее. Экспортные маршруты – «мидстрим» – существовали уже давно: Советский Союз поставлял нефть и газ из Каспийского региона в промышленные центры России и Украины. Сейчас, в эпоху независимости, эти трубопроводы контролировались российскими монополиями «Газпром» (по газу) и «Транснефти» (по нефти), и они требовали от производителей транзитных сборов.



«С экономической точки зрения это было достаточно плохо, но «Газпром» и «Транснефть» тогда, как и сейчас, находились под каблуком Кремля. Если Москва хотела щелкнуть политическим кнутом своих бывших вассалов, трубопроводы были простыми в использовании инструментами принуждения. Тем временем Соединенные Штаты хотели, чтобы из руин старой империи возникли новые, сильные независимые страны: таким образом, новые многочисленные трубопроводы, находящиеся вне контроля Москвы, изменили геополитическую ситуацию. Соответственно, в 1998 году администрация Клинтона назначила специального посланника по энергетической дипломатии в Каспийском бассейне, и именно это задание я и взял на себя», — рассказывает в своих мемуарах дипломат.

В 2001 году Манн был отозван с поста посла США в Туркменистане и назначен специальным представителем по каспийской энергетике. Дипломат утверждает, что некоторые проблемы, связанные с экспортными нефтепроводами, уже были решены, когда он приступил к исполнению своих обязанностей в мае 2001 года. «Каспийский трубопроводный консорциум создан для транспортировки нефти, добываемой на месторождении Тенгиз в Казахстане, в российский порт Новороссийск. Хотя этот маршрут проходит по территории России, юридические соглашения допускали, что Москва не может вмешиваться в работу трубопровода. Казахстан по-прежнему извлекает выгоду из этого юридического соглашения», - говорит бывший посол. Стивен Манн утверждает, что центральным элементом политики администрации США в Каспийском регионе в то время был нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Параллельно с этим должен быть построен и Южно-Кавказский нефтепровод, и по этому маршруту азербайджанский газ должен поступать в Грузию. Но БТД был главным приоритетом в политике США.

«Мои предшественники проделали тяжелую работу по БТД, налаживая региональное сотрудничество и укрепляя связи между правительствами и инвесторами, что привело к тому, что президент Клинтон председательствовал на важных соглашениях по БТД на стамбульском саммите в ноябре 1999 года. Однако остались годы работы», — пишет он. Манн вспоминает, что BP и ее партнеры согласились инвестировать 30 процентов от 3 миллиардов долларов инвестиций, необходимых для строительства трубопровода БТД. Коммерческие банки и банки развития согласились профинансировать оставшиеся 70 процентов, но, чтобы получить эти деньги от банков, нужно было следовать строгим стандартам банкиров. В их число вошли не только финансовые показатели, но и экологические критерии, социальное обеспечение и безопасность трубопроводов. Бывший дипломат напоминает, что самые жесткие условия кредитования поступили от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирного банка: представленная им экологическая и социальная документация заняла 11 тысяч страниц в 45 томах. «Решение практических задач означало проведение правительственных встреч, начиная с Баку. Все успешные трубопроводы начинаются с верхнего течения, и для БТД это означало Баку. Азербайджан добывал нефть с 1846 года и построил свой первый трубопровод в 1878 году. Азербайджанцы были опытными в нефтяном бизнесе, а в государственной нефтяной компании было много умных руководителей, начиная с их проницательного главного переговорщика Валеха Алескерова. У нас там было мало проблем с трубопроводом», — вспоминает Манн.

В Грузии переговоры были очень трудными. Бывший дипломат говорит, что ситуация в Грузии в то время была сложной из-за коррупции и зависимости страны от «Газпрома». БТД и Южно-Кавказский газопровод должны были помочь грузинам в этой работе, но пришлось потрудиться. США оказали Грузии всестороннюю помощь, оказывая поддержку во всем: от безопасности трубопроводов до проведения геологоразведочных работ, переписывания устаревших законов и предоставления кредитов. «В частности, в Грузии экологические проблемы оказались серьезной проблемой: у политиков и граждан было множество вопросов и опасений. Прежде чем БТД сможет подписать соглашение с правительством и двигаться дальше, грузинские чиновники должны были утвердить экологический указ. Ключевым человеком в Грузии был покойный Гия Чантурия, головокружительный генеральный директор грузинской национальной нефтяной компании. Несмотря на его напряженную работу, указ был запутан бюрократией страны, когда в 2002 году в Тбилиси началась Грузинская конференция по нефти и газу. Затем, на церемонии открытия, Гия заявил, что все препятствия преодолены. Телекамеры работали, а зрители аплодировали, когда он и BP подписывали экологическое соглашение. В тот вечер мы собрались на праздничный банкет. Грузины ценят хорошего тамаду, и Гия в тот вечер был в отличной форме. Однако, когда бутылки с вином упали, он признался: «Вы знаете, президент еще не дошел до этого указа». Блестящая подлость! Сенсация конференции, которую хотел Гия, и сенсация, которую он получил. Однако лишь несколько месяцев спустя появился настоящий указ», — рассказывает он.

Бывший американский дипломат говорит, что тогда Вашингтон поддержал идею строительства Транскаспийского нефтепровода, но этому помешали споры по поводу статуса Каспийского моря. Он напоминает, что Иран потребовал раздела Каспийского моря на пять равных частей, а Туркменистан претендовал на большую часть нефтяных месторождений Азербайджана. Хотя Манн лично не участвовал в Каспийском саммите, состоявшемся в Ашхабаде в апреле 2002 года, члены двух делегаций рассказали ему, что происходило на мероприятии. Хотя министры и эксперты в течение всего дня вели переговоры, Иран и Туркменистан настаивали на своей позиции. Несмотря на дипломатическую неудачу, тогдашний президент Туркменистана Сапармурат Ниязов (Туркменбаши) собрал вечером участников саммита на банкет. Тогдашний президент Ирана Мохаммад Хатами отказался участвовать в банкете на том основании, что там подавали алкоголь: «Ниязов в роли тамады открыл собрание и сказал: «Ну, ребята, у нас был этот саммит, чтобы решить наши проблемы, и мы потерпели неудачу. Чья это была вина? Наша! Мы не лучше советского Политбюро!» Это мгновенно «заморозило» казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина». Манн напоминает, что Россия в то время внимательно следила за энергетической дипломатией США в Каспийском регионе и назначила специального представителя. Спецпредставитель России по Каспийскому региону Виктор Калюжный и его заместитель Андрей Урнов были профессиональными дипломатами высокого уровня, очень хорошо понимавшими происходящее, но поставленная перед ними задача была неясной.



«Путин все еще укреплял контроль; Россия в те годы не возражала против новых экспортных маршрутов, но и не была ими вполне довольна. Мы с Виктором выступали и выступали на трибунах от Тбилиси до Хьюстона, и в тихую минуту он спросил меня: как, по вашему мнению, почувствует себя Америка, если мы назначим посланника по Великим озерам и отправим его в Канаду? Какой бы невнятный ответ я не нашел, это всего лишь l'esprit de l'escalier, если подумать об ответе слишком поздно. Я должен был сказать следующее: что такого в нашем поведении заставило бы нашего соседа приветствовать такого посланника?» — рассказывает бывший дипломат.